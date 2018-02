Endiste Tallinna Sadama juhatuse liikmete korruptsiooniprotsess kompab sõna otseses mõttes hea maitse piire. Mainekate advokaatide armee saatel vaieldakse kohtus selle üle, kas Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna sügavkülmas on 2014. aastast jaanalinnuliha. Prokuratuur arvab, et linnulihast rääkides peeti silmas altkäemaksu. Kaljurand aga kinnitab, et peene maitsemeelega inimesena armastab ta eksootilist linnuliha.