Kujutame ette olukorda, et inimene peab mitu suurt tööd samaks ajaks valmis saama, ent too tähtaeg on üsna kaugel. Kui ta hakkab töödega kohe otsast pihta, suudab ta kokkulepetest kinni pidada. Kui aga lükkab tänased tegemised homse varna, rehmates käega, et oh, kuupäev on veel kaugel, on ta ühel hetkel hädas.