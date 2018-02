Vanima mobiiltelefoni otsingul

Tänapäeval tuleb vahetpidamata müüki uusi mobiiltelefone ning üle aasta kasutuses olnud seade tundub mõnele juba aegunud. Samas on inimesi, kes on ühe ja sama telefoniga õnnelikult elanud juba eelmisest sajandist.

Siinkohal pöördub Sakala oma lugejate poole, et leida üles vanimad mobiiltelefonid, mida Viljandimaa inimesed kasutavad. Ehk on just teil auväärt eas töökindel kõnemasin või teate kedagi, kes ei raatsi oma vana mobiiltelefoni uue vastu vahetada.