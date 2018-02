Sander Post: mehest teeb mehise mehe enesekindlus

JK Tulevikust toob ta mehise mehena välja Indrek Ilvese. «Ta on tõsine kapten meil. Suhteliselt karvane ka,» muheles Post.

Ta usub, et Tulevik on piisavalt mehine, et alustada hooaega edukalt. «Absoluutselt, muud võimalust ju pole. Rongist ei tohi maha jääda.»