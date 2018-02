Maasikahooaeg on alanud

Riigihalduse minister Jaak Aab kõneles, et regionaalareng ei sõltu ainult riigi otsustest, vaid suur ja tänuväärne panus on kohalikel inimestel ja piirkonnas asuvatel ettevõtetel. Kohalikud inimesed ja ettevõtted on need, kes loovad töökohti ning keskkonna, kus on hea elada.