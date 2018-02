Mulgid kuulutasid tänase mulgikapsapäevaks

Mulgi kõrts Abja-Paluojal, Halliste söökla, Mustla kohvik, Tõrva Musta Kõutsi kõrts ja Väikese Tõnissoni bistroo, kohvik Heim Karksi-Nuias, Mäe-Koda Riidajas ning Viljandi kohvik on need Viljandi- ja Valgamaa toidukohad, kes on ühinenud Mulgi kultuuri instituudi ettevõtmisega ja peavad 15. veebruaril esimest korda mulgikapsapäeva. Lisaks pakutakse mulgikapsaid mitmes Mulgimaa lasteaias ja koolis.