Kasinatest kallistajatest kooliõpilaste nooremad kolleegid on agarad kaardisaatjad

Paalalinna kooli fuajeed täitis suur sagimine, nii et alguses polnudki näha, mida head-paremat on õpilasesindus ja õpetajad sõbrapäeva kohviku letile müüki pannud. Üha uusi küpsiseid tuli vahukoorega täita ja siis väiksematele õpilastele üle laua paari sendi eest ulatada. Teisel korrusel askeldasid aga meisterdajad, kes sõpradele ja kaasõpilastele kaarte tegid. Need sai pista spetsiaalselt selle päeva puhul väljapandud kirjakasti, mille sisu õpilasesinduse liikmed igal vahetunnil klasside järgi sorteerisid.