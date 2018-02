«Põhjanaabrid on tihti festivalil osalenud, aga tänavu on nad väljas koguni kolmes koosseisus,» ütles teatripäevade peakorraldaja, kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala kolmanda kursuse tudeng Kadri Kabanen. «Sünergia, mis nende päevade jooksul on tekkinud, on põhjanaabreid ikka ja alati tagasi meelitanud.» Helsingist tulevad Ylioppilasteatteri, Kellariteatteri ja Ilves-Teatteri trupp.