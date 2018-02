Katusterookijat hakkas linnavalitsus otsima paar päeva tagasi, kui lumekuhilad hakkasid üle räästa vajuma. «Lumi on ohtlik tänaval kõndivatele inimestele, sest kui ikka kilo korraga katuselt alla kukub ja inimest tabab, võib see väga valus olla,» selgitas Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti juht Andres Mägi. Mõnda hoonet on sel talvel juba puhastatud, näiteks raekoja katuselt on lund alla aetud kahel korral.