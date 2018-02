Et meie põhjanaabrid tulid hiljuti lagedale algatusega loobuda kellakeeramisest, on olnud taas jutuks eri aegadel ja paigus tehtud uuringud ja analüüsid, mille kohaselt ei täitvat see (enam) oma eesmärki. Mõnel puhul olevat jõutud lausa tõdemusele, et kellakeeramine tekitab hoopis arvestatavaid lisakulutusi ega mõju looduselegi hästi.