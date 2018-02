Lõpetame jama ja hakkame inimelusid säästma

Teine absurd, millele peab piduri peale tõmbama, on niinimetatud tasuta ühistransport, mis tegelikult on maksumaksja rahast kinnitaotud mõttetus. Päris mitu eksperti on ka avalikult selgitanud, et see ei aita mitte kuidagi saavutada eesmärke, milleks see justkui ellu on kutsutud.