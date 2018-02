Magusat ostetakse juba enne sõbrapäeva

Just aasta teise kuu keskpaik on aeg, kui kaupluste magusaletid hoojooksuga tühjaks ostetakse. Et sel aastal on vastlad ja sõbrapäev kenasti järjestikku, jagub südamekujuliste ja punasetooniliste karbikeste noolijate kõrval ka neid, kel vahukoorega saiakontsud hinge peal.