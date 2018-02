Müüridest ja rahvustevahelisest suhtlemisest laiemalt

«ICH BIN EIN Berliner,» («Ma olen berliinlane») ütles Ameerika Ühendriikide president John Kennedy külma sõja ajal Berliini müüri läänepoolsel esinemisplatsil 1963. aasta juunikuus. 1987. aasta juunikuus soovitas sama suurriigi kommunistlikule ideoloogiale lõppu ennustav president Ronald Reagan: «Mister Gorbachev, tear down this wall!» («Härra Gorbatšov, lõhkuge see müür maha!»), et see ei lahutaks ühe Euroopa suurlinna ida- ja läänepoolseid rahvuskaaslasi. Mõni aasta hiljem see juhtuski. Nüüdseks on Berliinist saanud taasühinenud Saksamaa pealinn.