Coopi kauplustekett hoiatab netis leviva petuskeemi eest

Tegemist on pettusega, mis ei ole kuidagi seotud Coopiga ning palume inimestel sellele mitte klikkida, teatas Coop Eesti Keskühistu pressiesindaja teisipäeval uudisteagentuurile BNS. Kõigil, kes on pettuse läbi teinud ja sisestanud oma telefoninumbri, palume koheselt pöörduda oma mobiilioperaatori poole teenuse lõpetamiseks, et vältida iganädalast 3,20 eurost teenustasu.