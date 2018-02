Viljandi linnapea allkirjastab ajaloo kalleima ehituslepingu

Linnapea Madis Timpsoni sõnul teeb maksumuse kõrval ehituse eriliseks ka tõsiasi, et korda tegema asutakse linna viimast suurt põhikooli hoonet. «Paalalinna kool pidi Jakobsoni ja Kesklinna kooli järel päris pikalt oma järge ootama. Tahan tunnustada kooliperet, kes on suutnud remondi ära oodata ja kellel seisab ees viimane pingutus koolimaja uuenemise teel,» ütles Timpson.

«Linnavõim on kindlalt seda meelt, et panustama peab tulevikku. Meie eesmärk ei ole ilusad majad, vaid see, et hooned oleksid oma sisu väärilised,» rääkis linnapea.