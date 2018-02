Maarja Aarma on ansambli Gretagrund, kvarteti MA ja vokaalansambli Söörömöö eestvedaja. Kui Gretagrund loob eestikeelset džässmuusikat, siis projekt MA seikleb soul-muusika maastikel.

Teele Viira on tuntust kogunud saatest «Eesti otsib superstaari». Ta on osalenud erinevates muusikaprojektides soul-bändidest muusikalideni. Kuhu Teele Viira ja Maarja Aarma spetsiaalselt «Talvejazziks» loodud kavaga seiklema lähevad, see selgub kontserdil.