Mulgid pühendavad tulevase neljapäeva oma kapsale

«Ma olen ise ka üllatunud, kui hästi see teema on vastu võetud. Juba esimese toidu päeval on seitse õpituba ning kaasa löövad kaheksa söögikohta ja mitu kooli,» ütles Mulgi kultuuri instituudi juhataja Kaja Allilender. Möödunud nädala lõpul tutvustas ta Mulgimaad turismimessil «Tourest» ning ka seal oli üks piirkonna iseloomustajaid olnud toit, mis maitses rahvale väga. Pakuti Mulgi pruulikoja õlut ja krõpse, aga muidugi ka mulgiputru, karaskit ja korpe.