Viljandimaa tantsupäeval näitas oma oskusi üle poole tuhande õpilase

Festivali peakorraldaja Raido Bergstein ütles, et Eesti on küll väike riik, aga ringi sõites saab selgeks, et noorte tantsukultuur on maakonniti väga erinev. Viljandimaa paistab tema sõnul silma omapärase säraga ning siin on esitatud eelkõige meedejäävaid show-, vaba- ja koolitantse.