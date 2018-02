Viljandi vald soovib riigilt Valma rannariba

Jutt käib kitsast, 1,31 hektari suurusest rannaribast, mille riigilt oma kätesse taotlemist alustas vald juba paar aastat tagasi. Raivo Laidma sõnul on see takerdunud seaduste muutmise rägastikus. Asi oli jäänud maareformiseaduses antud tähtaja jooksul lahendamata ja hiljem polnud maavanemal enam voli selleks luba anda.

Munitsipaalomandisse taotlemiseks tellis vald möödunud aasta lõpus osaühingult Lahe Kinnisvara eksperthinnangu, et saada teada, mis võiks olla kinnistu maksumus. Raivo Laidma selgitas, et kuigi maa võõrandamine riigilt munitsipaalomandisse on tasuta, tuleb sellele enne õiglane hind määrata.