Juubeli eel. «Eesti laulu» võitjad Eurovisioonil

Pealkirja «Eesti laul» kannab võistlus aastast 2009. Aasta varem vahetati senine produtsent Juhan Paadam Heidy Purga vastu ja peagi andiski too teada nimemuudatusest. Üksiti rõhutati, et uue egiidi all on esmatähtis uue Eesti muusika propageerimine ning ühtlasi valitakse laul, mis Eurovisioonile saadetakse.