Veerand töötajatest kavatseb lähiajal töökohta vahetada

Tööturuuuringust selgus, et uute töötajate leidmine ja enda juures hoidmine muutub tööandjatele järjest keerulisemaks. Pilt on illustratiivne.

Töövahendusportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud, üle 14 000 osalejaga tööturu-uuringu tulemused näitavad, et aktiivsus tööturul on erakordselt suur: 80 protsenti töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele ja 28 protsenti ei kavatse oma praeguse tööandja juures töötada kauem kui aasta. Seega muutub uute töötajate leidmine ja enda juures hoidmine tööandjatele järjest keerulisemaks ja kallimaks.