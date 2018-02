Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Nüüd, kui ilmad on lõpuks talviseks muutunud, on looduses esimesed kevade märgid juba käes. Kassikakk alustas pesitsemist juba veebruari alguses, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustavad veebruari keskel. Linnud valivad sobiva pesakoha, kuulutavad lauluga teistele lindudele, et pesapaik on hõivatud, ning alustavad peagi koos kaasaga pesaehitust või vana pesa kohendamist.