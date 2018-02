Algas rahvahääletus laulupeomündi kujunduse leidmiseks

Algas rahvahääletus, et valida laste joonistuste seast laulupeo 150. aastapäevale pühendatud mündi kujundus.

Täna algas rahvahääletus, et valida laste joonistuste seast laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2-eurose mündi kujundus. Münt on eriline selle poolest, et kavandeid võisid saata vaid lapsed ja kuni 19-aastased noored. Kokku jõudis võistlusele ligi 8000 joonistust. Hääletamine kestab 4. märtsi südaööni.