Tulevik käis Riias vigadest õppimas

Täisprofessionaalse RFS-i vastu, kes alles hiljaaegu naasis Araabia Ühendemiraatides peetud treeninglaagrist ning on mõne päeva pärast siirdumas uude laagrisse Küprosel, sõideti 15 mängijaga. Avavilest alates kuni esimese poolaja viimase sekundini oli mäng võrdne.

Poolaja viimasel sekundil patustas oma trahvikastis reeglite vastu Gunnar-Laur Sindi ning kohtunik oli varmas penaltipunktile osutama. Väravasuul seisnud Karl-Romet Nõmm jäi Glebs Kluškinsi löögi vastu võimetuks ning poolajapausile said väljakuperemehed minna 1:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses sai juba esimestest minutitest selgeks, et riialased tahavad mängutempo üles kruvida. 58. minutil harutasid lätlased Tuleviku kaitseliini ja keskvälja lühikeste söötudega oskuslikult lahti ning Daniils Hvoinickise jalast sai seisuks 0:2. Mängu viimane pooltund kuulus juba pea täielikult RFS-ile, meie mehed ei leidnud enam käike ettepoole ning väsimus kimbutas.

Peatreener Marko Kristal oli mängujärgses intervjuus siiski mõõdukalt positiivne, märkides, et esimene poolaeg nii tugeva vastase vastu mängiti hästi. «Vastasmeeskond oli paberil tugevam ja oli seda ka väljakul. Kindlasti oli see tugevaim vastane seni peetud treeningmängudest. Meil oli tõesti väga hea esimene poolaeg, pidasime distsipliinist hästi kinni. Mäng aga kestab siiski kaks poolaega. Kokkuvõttes on parem teha sellised vead ära siin, kui punktide peale mängides,» kõneles Kristal.