Jõulukingiks tellitud T-särk tõi bändi elutuppa esinema

Naine rääkis, et sai esinemisaja ise valida ja sel nädalavahetusel oli vaba aega, mis võimaldas külalisi ja Svjata Vatrat võõrustada. Väärt kingitust jagas pere paarikümne sõbraga, kelle oli endale külla kutsunud. Et kõik kenasti ära mahuksid, tuli perenaise sõnul elutuba natuke ümber tõsta.

Üks kontserti kuulanud naine ütles pärast pooletunnist ülesastet solist Ruslan Trochynskyile, et ei uskunud, et mees nii väiksesse ruumi ära mahub, sest on laval nii temperamentne. Aga samas kiitis nende vahetut esinemist.