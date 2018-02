Uisupeo pildid ja video. Presidendi pildiga uisumaratonile tulnud naine jäi autogrammist ilma

«Muidugi ei peaks ta seal suusatama, Eestis saab ka suusatada,» leidis tänasel Mulgi uisumaratonil osalenud Jana Aare, kes tuli kohale Tallinnast ja oli valmistunud selleks, et presidendilt autogrammi paluda. Nimelt oli tal kaasas presidendist teha lastud foto, mille plaanis koos autogrammiga ära raamida. Alles hiljem kuulis ta uudistest, et autogrammijaht läheb luhta, sest Kersti Kaljulaid, kes osales mullusel Mulgi uisumaratonil, on seekord kaugematel radadel.

Sellepärast ennast ka pikale, 30-kilomeetrisele, distantsile kirja pannud Jana Aare katkestas sõidu pärast teist ringi, sest jalg kiskus krampi. Ükssarveks riietunud naine ütles, et saatuslikuks said hokiuisud, mis ei ole järvejääle mõeldud. «Arvasin, et võiks lihtsalt tulla ja mõnusalt aega veeta. Tulin esimest korda ja täiesti üksi. Õnneks on üks tuttav ka rajal, keda siin praegu ergutan,» rääkis Aare ja leidis, et ainuüksi osavõtt vääris kohaletulekut.