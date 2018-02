Kildu külalistemaja peakokk serveerib presidendi vastuvõtul Soomaa karu

Raul Liebenau oli esiti oma sõnul väga kurb, et tema unistus kokana ei täitugi. Segadus sai aga lahendatud ja presidendi peakokk kutsus ta hoopis Viljandimaa toite pakkuma.

«See on väga suur asi,» ütles 27-aastane peakokk, kes on köögis rabanud 11 aastat. Valgast pärit Liebenau on peakokana töötanud viimased neli aastat ja teinud seda peaaegu puhkepäevadeta. Näiteks oli tal detsembris kõigest kaks vaba päeva, aastavahetusel lõpetas ta töö kella neljast hommikul.