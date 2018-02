Noor naiivne Nemorino on armunud rikkasse ja kapriissesse Adinasse, kes jääb tema vastu ükskõikseks. Soolapuhujast ränddoktor Dulcamara veenab Nemorinot ostma viimase raha eest kindlasti toimivat armujooki, mis tegelikkuses on vaid pudel veini. Hoolimata Nemorino pingutusest, ei pööra Adina noormehele tähelepanu ja naudib hoopis maffiapealik Belcore seltskonda. Meeleheitel Nemorino astub sõjaväkke, et teenitud raha eest veel üks pudel armujooki osta. Liigutatuna tunnistab Adina lõpuks, et ka tal on noormehe vastu tunded, ja ostab Nemorino sõjaväekohustusest vabaks. Oh seda imet, mida üks pudel Bordeaux’d teha võib!