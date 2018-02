«Tatar ei maitse? Mis asja? See on maailma parim asi üldse!»

Koolilõuna lisandiks pakutav tatar võib panna ühel õpilasel suu vett jooksma, samal ajal kui teine tõmbab selle peale nina krimpsu. Et maitse üle ei vaielda, võiks toit olla kõigile isuäratav. Suurem osa Viljandimaa õpilasi tõdeski, et koolilõuna on maitsev ja kosutav.