PÄEVAKOMMENTAAR Venemaal algas kättemaksusõda, ülejäänud maailm avas spordipeo

Venemaa on suur riik, kus osatakse hämmastava kergusega luua endale välisvaenlane ja teda siis kodustes tingimustes hävitada. See suurriik on praegu mõnes mõttes põlvili surutud, sest rahvusvaheline olümpiakomitee ei lubanud Venemaad riigina olümpiale ning Venemaa sportlasi pääses sinna pisut üle saja.

Seda, et riik on põlvili surutud, näitab suure mõnuga ka sealne meedia, aga selle positsiooni tunnistamisel on kindel eesmärk. Iga võimalik esikoht Pyeongchangis peab kümnetele miljonitele Venemaa kodanikele mõjuma kui juba alistatuna tundunud kangelase tagasitulek. Te ju teate seda kulunud filmistsenaarium, kus hea tegelane – ütleme, et Chuck Norris – on pikali löödud ja kohe antakse talle surmahoop, aga siis ta tõuseb ning vaenlased hakkavad karjakaupa langema.