Üks suur ja üks väike sünnipäev on tulemas

​Tänavune märksõna Kondase keskuses on Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Käsil on mahukad ettevõtmised. Lisaks möödub keskuse enda avamisest sel kevadel 15 aastat. Selle ajaga on Eesti ainus naivismi- ja autsaiderkunsti keskus võitnud riigi kultuurimaastikul kindla koha.