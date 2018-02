Anu Ennoki klubi jõudis eurosarjas kaheksa hulka

Viljandlanna sõnul kohtus kaks võrdset võistkonda. «Arvan, et olime Rumeenia võistkonnaga samal tasemel. Kui eelmises ringis Zagrebi naiskonnaga oli üsna kindel, et suudame võidukad olla, siis eilne võit oli ikkagi üsna napp ka punktide poolest,» rääkis Ennok.

Kui viimasel kaheksal hooajal on Šveitsi liigas võimutsenud Zürichi Volero, siis tänavune hooaeg on seni kulgenud põnevamalt: viimaste aastate valitseja hoiab põhiturniiril Pfeffingeni järel teist kohta. Kahel korral on Volero Pfeffingenile ka kaotanud, korra on jõutud võiduni. «Volero troonilt tõukamine ei ole enam nii ulmeline kui eelmistel hooaegadel, aga selleks peab meie mäng 101protsenti õnnestuma. Meistriks tulekuks peab finaalis võitma kolm mängu, seega eks näeme, mis kevadel saama hakkab. Praegu võtame mängu korraga,» selgitas Anu Ennok.