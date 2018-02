VIDEO. Valuoja oru kõnniteest sai liuväli

Parasjagu Valuoja orus mööda kõnealust teelõiku jalutava Eda Laisaare sõnul oli jäine koht varem sotsiaalmeediasse postitatud pildilt vaadates tundunud palju suurem. «Oleks ma teadnud, et see siin on, siis ma oleks ringiga läinud,» tõdes ta.

Küsimuse peale, kuidas ta praeguste teeoludega üldjoontes rahul on, kostis jalakäija, et täna on tänavad talutavad võrreldes esmaspäevaga, kui need olid libedad. «Täna on hea kõndida,» kinnitas ta.