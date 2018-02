Paistu neiu ja Saarepeedi noormees heiskasid Pika Hermanni torni Eesti lipu

Sakala malev kirjeldab Karolinat aktiivse, särava ja silmapaistva kodutütrena. Ta oli 2016. aastal võidupühal tuletooja ja 2015. aastal Sakala maleva aasta sportlane. Karolina on üks tublimaid suusaneiusid oma vanuseklassis kogu riigis. Tema sportlikkus ja sihikindlus avaldavad positiivset mõju teistele kodutütardele ja ta on suureks eeskujuks väga paljudele väikestele poistele ja tüdrukutele.

Karolinal on sooritatud sportlase, muusiku ja tantsija erikatsed. Tal on kodutütre teine järk.

Oskar on üks Sakala maleva aktiivsemaid noorkotkaid. Ta on esindanud Sakala malevat spordi-ja matkavõitlustel nii Eestis kui ka naaberriigis Lätis. Lisaks on Oskar suureks abiks oma rühmapealikule ning teistele noorkotkastele. Ta suudab jääda rasketes olukordades rahulikuks ega tee tormakaid otsuseid. See suhtumine annab ka teistele keerulistes situatsioonides enesekindlust juurde.