Raudna karjäärijärv võib kaitse alt väljuda

«Lähtuvalt looduskaitseseadusest lõpeb 2023. aasta 1. mail kõigi enne 2004. aastat kinnitatud kaitsealade kaitsekordade kehtivus ning need peab üle vaatama,» lausus ta. «Seetõttu hindas keskkonnaamet ka Raudna kaitseala kaitse all hoidmise ja kaitsekorra uuendamise vajalikkust ning jõudis järeldusele, et ala kaitse all hoidmine pole enam otstarbekas.»