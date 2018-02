Noored heiskavad päikesetõusul Pika Hermanni tornis riigilipu

Karolina Pugal on 17-aastane Viljandi kutseõppekeskuse õpilane ning Kodutütarde organisatsiooni kuulub ta 2009. aastast. Kodutütarde instruktor Tiina Ott kirjeldab teda kui aktiivset, säravat ja silmapaistevat kodutütart. «Ta on heal tasemel sportlane ning üks tublimatest suusatajatest Viljandi maakonnas ja vabariigis oma vanuseklassis,» ütles Ott. «2016. aastal anti talle Kodutütarde II järk, 2015. aastal valiti ta Sakala maleva aasta sportlaseks ja 2016. aastal võttis ta vastu võidutule.»

16-aastane Viljandi gümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Oskar Lind liitus Noorte Kotkaste organisatsiooniga 2012. aastal. Ta on esindanud Sakala malevat spordi- ja matkavõitlustel Eestis ja Lätis. «Oskar on hea abiline oma rühmapealikule ning eeskujuks teistele noorkotkastele. Ta on enesekindel ega tee rasketes olukordades tormakaid otsuseid,» lisas Tiina Ott.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitas, et Pika Hermanni lipu heiskamine Eesti sünnipäevakuul on noorkotkastele ja kodutütardele suur au ja tunnustus. «See on hea näide sellest, kuidas riik hoolib oma noortest ehk oma tulevikust,» lisas kindral. «Võime olla kindlad, et veebruaris lähevad riigi esimest lippu heiskama meie parimate noorkotkaste ja kodutütarde esindajad.»