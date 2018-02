Aknaid lõhkunud noorukite vanemad lubasid kahju korvata

​Poolteist kuud Karksi-Nuias kivide ja lumepallidega vanainimeste aknaid lõhkunud teismeliste vanemad kinnitasid politseile, et on kahjude hüvitamises jõudnud kannatanutega kokkuleppele. Seevastu väitis lõhutud klaasidega kasvuhoone omanik Aime Bachmann, et kahju korvamine on jäänud toppama.