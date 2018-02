Posti tänaval tähistati vabariigi juubelit ajarännakuga

Viljandi gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Juhan-Mart Salumäe selgitas, et 1918. aasta Eesti iseseisvusmanifesti ettelugemise taaslavastusega võeti läbi need meeleolud, mis valitsesid sada aastat tagasi.

«Olustik oli kahtlemata ärev: kõik ei võtnud seda sõnumit vastu nagu üks mees. Seda oli ka lavastuses näha,» rääkis Salumäe ja märkis, et Saksa väed olid kohe tulemas ja seetõttu oli äärmiselt oluline kiiresti inimestele teada anda, et Eesti on iseseisev ja vaba riik.