Kihnlanna käis Viljandis ununema hakkavaid oskusi õppimas

​Et 2015. aastast on hüljeste küttimine ligi poolesaja-aastase pausi järel Eestis taas lubatud ja seda võimalust kasutatakse enamasti Kihnu jahipiirkonnas, läheb Elly Karjami sõnul vaja ka unustuse hõlma vajunud oskusi, mida veeasuka nahaga peale hakata. «Praegu on nahk vaibana maas – ei oska sellega midagi teha,» rääkis Karjam, kelle poeg on hülgekütt.