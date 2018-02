Repliik. Kilgeteta kelgumägi

Juhtusin mõnda aega tagasi koeraga jalutades õhtuhämaruses mulle nostalgilise Huntaugu kelgumäe lähedusse. Olin enne kõndides endamisi aru pidanud, kas on ikka hea mõte neljajalgsega sinna kanti minna: ilm oli suurepärane ja arvasin, et mägi on kilkeid ja kelke täis. Reaalsus oli aga see, et mind ootas ees kilgeteta kelgumägi mõne üksiku vaikse kulgejaga.