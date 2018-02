Jakobsoni kool saab sügiseks uue juhi

Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnul jõuti pärast Kurvitsaga arupidamist üksmeelsele tõdemusele, et kooli edasisele arengule võiks mõjuda hästi, kui juhirolli täidab edaspidi keegi teine.

«Olen kindel, et Tiit Kurvits on andnud endast parima. Tundub aga, et sellest ei ole piisanud,» nentis Janika Gedvil.