Viljandi Espak on alustanud laienemist

Espak Viljandi juhatuse esimees Timo Riitmuru ütles, et ettevõte ostis Baltazarile kuuluva kinnistu konkreetse plaanita. «Praegu me täpselt ei tea, mida sellega peale hakkame: kas ehitame korterid, mingi keskuse või laopinnad. See ei pruugi olla seotud Espaki laienemisega,» rääkis ta.