Pilvede sees ja auru all

Hipiliikumisse kui sellisesse on juba algusest peale sisse kodeeritud põhimõttelised vastuolud. Kodanliku tarbimisühiskonna ideaalide vastu protestivad noored olid sageli pärit just sellistest kodanlikest peredest ning said oma sõltumatust ja hedonistlikku protesti väljendada just nende toel.