Kohalik ettevõte aitab Viljandis sotsiaalruume sisustada

Tema sõnul annab ettevõtte soov kogukonna heaolusse panustada märku sellest, et Viljandis on ettevõtluseks soodne keskkond.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete osakonnast saadetud teates selgub, et lisaks on ettevõttel plaanis viia 28 madratsit sihtasutuse Perekodu kasvandikele.

Tema sõnul tuli linna sotsiaalametist info, et seal on just sellistest asjadest puudus. «Oleme kokku leppinud, et sellest kujuneb välja pikemaajaline koostöö,» lisas Aasna.