Viljandi vanalinnas avab uksed uus kohvik

Et omanikeks on iirlane ja tema põlisviljandlannast elukaaslane, kavatsetakse menüüsse võtta nii klassikalist iiri- ja inglispärast kehakinnitust kui ka eestlasele meelepäraseid roogasid. Nagu kord ja kohus on pearoogade all all-day breakfast, nii et kliendid saavad nautida röstitud saia, muna, peekonit, ube ja kõike sinna juurde kuuluvat.