Kauba külge poogitud väidete suhtes tuleks olla kriitiline

Toidupakenditelt leiab vahel imetabaseid loosungeid. Teaduslikud uuringud lubavad tootjatel väita küll näiteks seda, et kaltsium ja D-vitamiin on luudele head või et täisteraleib on täisväärtuslik eine, ent paljud vitamiinipommina reklaamitud kaubad sisaldavad suures koguses suhkrut või rasva. Seepärast tuleks tarbijal tervist puudutavatesse väidetesse suhtuda eluterve skeptilisusega.