Veel oma läbimurret ootav e-lugemine näitab sotsiaalmeedia mõjutusi

E-raamatu hind on üldjuhul kolmandiku võrra odavam kui paberraamatu oma. On küll neid, kes loevad raamatuid ainult paberilt, ja neid, kes loevad ainult digiraamatuid, ent enamik kombineerib neid võimalusi ning kui kingiks ja säilitamiseks valitakse kindlasti paberraamat, siis lihtsalt lugemiseks on e-formaat väga teretulnud.

FOTO: Tuulike Kivestu