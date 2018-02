Ühest küljest ei tõenda dokumentide puudumine, et küsimusega poleks tegeldud. Ei tähenda ju näiteks inimese rahvastikuregistrist kustutamine, et teda pole enam olemas. Teisalt võiks linnavalitsus vähemalt asjaajamise korrektsuse poolest laitmatu olla: tema otsus kas on või seda ei ole.