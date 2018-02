Aktsiisipoliitikal on doominoefekt, mis hävitab maapoode

Ühest hiljutisest loost, mida lugesin, selgus, et mitmedki piiriäärsete poodide pidajad teenivad lisa omatoodangu müügist, valdavalt just juur- ja puuviljast. Alkohol oli justkui esimene doominokivi, mis nüüd juba tohutuid mõõtmeid võtva piirikaubanduse käima lükkas.

Kindlasti ei taha ma väita, et alkohol peaks olema odav ja kättesaadav. Olemata ise karsklane, olen arvamusel, et alkohoolsete jookide hind Eestis on kõigest hoolimata enam-vähem mõistlik. Probleem tekib aga siis, kui seesama alkohol on mõnekümne kilomeetri kaugusel poole odavam. Ja lisaks alkoholile on odavamad tubakatooted, kütus, ehitusmaterjal, toiduained, esmatarbekaup ... Ma olen täiesti veendunud, et pätsi leiva või paki piima pärast ei oleks valdaval enamusel viitsimist Lätti sõita.

Valitsuse mantra keerleb ikka selle ümber, et aktsiiside tõus teenib tarbimise vähendamise ja seekaudu rahva tervise parandamise eesmärki. Praeguseks on avaldatud ka statistika, et nii Eesti kui Läti õlletootjate toodangu maht on hoopis kasvanud. Viimasel aastal Eestis üle nelja protsendi ja Lätis koguni kümme protsenti. No mil viisil viitab see tarbimise vähenemisele?

Üks suletud maapood põhjustab töökaotuse mitmele kohalikule inimesele ja võib saada hukutavaks teguriks kogu piirkonnale.

ALKOHOLIAKTSIISI mittelaekumine on vaid jäämäe tipp. Hoolimata sellest, et valitsus tõstis aktsiise protsentuaalselt tohutult, näitavad nüüdne statistika ja maksuameti andmed, et rahaliselt jääb summa isegi väiksemaks, kui oli enne tõusu.

Aga nagu juba öeldud, see on jäämäe nähtav osa. Tõenäoliselt saame vaid umbkaudu arvutada, kui palju jääb laekumata käibemaksu kõikide nüüd Lätist ostetavate kaupade pealt ja kui suur on meie kaupmeeste saamata jäänud tulu.

Kindlasti väheneb sotsiaalne suhtlus ja piseneb kogukonnatunne.

Üks mitte just kõige avarama ilmavaatega parlamendi liige on öelnud: «Kui maaelu seisneb kodulähedases joomises ja mugavas suitsupopsimises, olekski ehk parem, kui tühjenev Eesti jääks loomadele.» Mina arvan, et sedaviisi saab väljenduda vaid inimene, kes ei ole aastaid Tallinna piirist kaugemale saanud ning usub end kindlalt teadvat, et teisel pool linna piiri on pime, kõle ja räpane maa, kus üksikutes hurtsikutes istuvad lõkke ümber harimata ja kasimata inimese moodi olendid.

Eesti Vabariigi põhiseaduses on öeldud, et riik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Maapiirkondades on väga oluline osa meie kultuurist ja eesti keele mitmekesisusest. Kui praegune valitsus on võtnud suunaks maaelu väljasuretamise, siis, väidan mina, on see valitsus pöördunud Eesti riigi vastu.