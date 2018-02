Viljandi haigla palub patsiente mitte külastada

Piirang on vajalik, et kaitsta haiglas ravil viibivaid patsiente viirusnakkuste eest, teatas haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee.

«Külastuse piiramise põhjuseks on viimasel ajal sagenenud gripi ja teiste viirusnakkuste esinemine elanikkonna hulgas ja haiglasse vastuvõetud patsientidel,» lausus ta. «Praegu on domineerimas B-gripi viirus, esineb ka A-grippi ja hingamisteedes infektsiooni põhjustavat RS-viirust.»

Viljandi haigla infektsioonikontrolli arst Ruth Männik märkis, et leviva B-gripi viiruse kahe alatüübi vastu tõenäoliselt paljudel inimestel immuunsust ei ole ning see põhjustabki laialdast levikut. Kes vaktsineerisid end sel hooajal kasutusel olnud neljavalentse vaktsiiniga, on saanud kaitse nii nende tüvede kui ka kahe A-gripi tüve vastu.